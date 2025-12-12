स्पेशल किराया, स्पेशल सुविधा... महू-तोकुर के बीच दौड़ेगी AC इकोनॉमी स्पेशल, 13 दिसंबर से बुकिंग शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शीतकालीन छुट्टियों एवं क्रिसमस त्योहार के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डॉ. अंबेडकर नगर (महू) से तोकुर के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्पेशल किराया के साथ किया जाएगा। महू-तोकुर-महू स्पेशल दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे चलेगी। ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन है, जिसमें थर्ड एसी एवं थर्ड एसी इकोनामी श्रेणी के कोच रहेंगे।

महू-तोकुर स्पेशल के लिए टिकटों की बुकिंग 13 दिसंबर से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से शुरू होगी। महू-तोकुर स्पेशल, 21 एवं 28 दिसंबर को शाम 04.30 बजे महू से चलेगी एवं मंगलवार को रात 03.00 बजे तोकुर पहुंचेगी।

इस ट्रेन का रतलाम मंडल के इंदौर (04.55/05.00 बजे), देवास (05.38/05.40 बजे), उज्जैन(06.20/06.25), नागदा(07.10/07.12), रतलाम (07.35/07.45) बजे आगमन/प्रस्थान होगा। इसी प्रकार, वापसी में तोकुर-महू स्पेशल 23 एवं 30 दिसंबर को तोकुर से सुबह 05.00 बजे चलेगी एवं बुधवार को 03.30 बजे महू रेलवे स्टेशन पहुंचेगी।

इस ट्रेन का रतलाम मंडल के रतलाम (10.20/10.30, बुधवार), नागदा (10.58/11.00), उज्जैन (12.15/12.20), देवास (01.35/01.40) एवं इंदौर (02.40/02.45) बजे आगमन/प्रस्थान होगा। इन स्टेशनों पर होगा ठहराव इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा, रतलाम, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, वसई रोड, भिवंडी रोड, पनवेल, रोहा, मानगांव, खेड, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाडी रोड, थिविम, करमली, मडगांव, काणकोण, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, मुर्डेश्वर, भटकल, मूकांबिका रोड बैंदूर, कुंदापुरा, उडुपि, मुल्की, सुरतकल स्टेशनों पर ठहराव दिया है।