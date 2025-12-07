Indigo Crisis: इंदौर में 50 हजार यात्री प्रभावित, 5 दिन में 125 फ्लाइट्स कैंसिल, जानें रविवार को क्या रहे हालात

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंडिगो संकट के चलते इंदौर एयरपोर्ट पर रविवार को भी हालात सामान्य नहीं हो सके। उड़ानें रद होने का सिलसिला जारी रहा, हालांकि संख्या घटकर 24 पर आ गई और देरी वाली उड़ानों की संख्या भी पांच रह गई। रद फ्लाइट्स की जानकारी यात्रियों को पहले ही दे दी गई, जिससे एयरपोर्ट पर अफरातफरी नहीं हुई और लोग समय रहते वैकल्पिक साधनों से गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इंदौर से दिल्ली, गोवा, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु की उड़ानें रद होने से यात्री सबसे ज्यादा परेशान हुए।

इंडिगो प्रबंधन का कहना है कि जिन उड़ानों का संचालन संभव नहीं है, उनके रद होने की जानकारी यात्रियों को पहले ही भेजी जा रही है। वहीं संचालित होने वाली उड़ानों के समय पर फोकस किया जा रहा है। बता दें, शुक्रवार को इंदौर से उड़ान भरने वालीं 35 फ्लाइट्स को रद किया गया था। शनिवार को यह संख्या 34 थी।

पांच उड़ानों में हुई देरी रविवार को इंदौर से संचालित उड़ानें अपने नियमित समय पर रवाना हुईं। सिर्फ पांच उड़ानें आधा से एक घंटे की देरी से चली। पहले दो दर्जन से अधिक उड़ानें एक से पांच घंटा देरी से चल रही थी। रविवार को रद हुईं 24 उड़ानों में 12 आने वाली और 12 इंदौर से जाने वाली थीं। लगातार पांच दिन से पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता उड़ान को निरस्त किया जा रहा है। वहीं मुंबई और दिल्ली की निरस्त होने वाली उड़ानों की संख्या को भी कम किया गया है। रविवार को मुंबई की चार और दिल्ली की दो उड़ान निरस्त रहीं, जबकि पहले मुंबई की आठ और दिल्ली की छह उड़ानें निरस्त हो रही थीं। इंदौर से इन्हीं दो रूट पर सर्वाधिक उड़ान संचालित होती हैं। शनिवार रात ही भेज दी रद होने की सूचना इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर जहां चार दिन लोगों की कतारें नजर आ रही थीं, वह रविवार को कम दिखाई दी। विमान कंपनी ने शनिवार रात्रि को ही रविवार की उड़ानों के रद होने की सूचना भेज दी थी। वहीं संचालित होने वाली उड़ानें भी समय पर चलने लगी हैं। इसके कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर परेशान नहीं होना पड़ा।