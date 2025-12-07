मेरी खबरें
    MP Top News: भोपालवासियों के लिए गुड न्यूज, खजुराहो में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, सिंहस्थ से पहले बदलेगी महाकाल नगरी

    MP Top News Today: राजधानी में लंबे समय से ध्वस्त पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही सड़क पर आ जाएगा। एक तरफ भोपाल मेट्रो के संचालन की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार के सभी मंत्री सोमवार और मंगलवार को खजुराहो में रहेंगे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को सिंहस्थ 2028 से पहले नया वैभव देने की तैयारी है।

    MP Top News: भोपालवासियों के लिए गुड न्यूज, खजुराहो में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, सिंहस्थ से पहले बदलेगी महाकाल नगरी
    MP Top News: एमपी की आज की बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. भोपाल में इस महीने आएगी ई-बसों की पहली खेप
    2. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खजुराहो में करेंगे बैठक
    3. उज्जैन को सिंहस्थ 2028 से पहले नया वैभव देने की तैयारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में लंबे समय से ध्वस्त पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही सड़क पर आ जाएगा। एक तरफ भोपाल मेट्रो के संचालन की तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ई-बसों के आने की खुश खबरी है। जी हां, भोपाल में 20 ई-बसों की पहली खेप दिसंबर के अंतिम या नए साल के पहले सप्ताह में पहुंच सकती है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार के सभी मंत्री सोमवार और मंगलवार को खजुराहो में रहेंगे। 13 दिसंबर को सरकार के गठन के दो वर्ष पूरे होने के संदर्भ में विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसके पहले भोपाल में लगातार दो दिन 10 विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की थी। (यहां पढ़े पूरी खबर)


    बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को सिंहस्थ 2028 से पहले नया वैभव देने की तैयारी है। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर आस्था, धर्म, सुंदरता और सुविधा का विश्व स्तरीय मॉडल बनने जा रहा है। 40 किलोमीटर लंबाई तक विकसित हो रहे घाट केवल स्नान स्थल नहीं रहेंगे, बल्कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण अनुभव का नया अध्याय लिखेंगे। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    ग्वालियर में प्रशासन और जिला शिक्षा विभाग द्वारा ई-अटेंडेंस प्रणाली को सख्ती से लागू करने के बाद शिक्षकों की उपस्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। 28 नवंबर को जहां उपस्थिति 52 प्रतिशत थी, वहीं आदेश जारी होने के बाद नौ दिनों में यह 72 प्रतिशत तक पहुंच गई। अब पूरा प्रदेश रियल टाइम अटेंडेंस मॉनिटरिंग तकनीक से जुड़ रहा है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    माओवाद को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे मिशन 2026 को लेकर बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कान्हा भोरमदेव डिवीजन (केबी) के 10 माओवादियों ने शनिवार देर रात बालाघाट पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा माओवादी आत्मसमर्पण है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश में ग्वालियर के घाटीगांव सिमरिया टांका पर रविवार सुबह एक कार ने सड़क पार कर रहे चीते को टक्कर मार दी। यह चीता गामिनी का शावक था, जिसके मुंह पर टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शावक के साथ दूसरा चीता बाल-बाल बच गया। (यहां पढ़े पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के दमोह में सरदार पटेल हाई स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की तीन छात्राओं के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी थी कि छात्राएं क्लास में नहीं आई हैं। जब देर शाम तक छात्राएं वापस नहीं लौटी तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की। (यहां पढ़े पूरी खबर)

