MP Top News: भोपालवासियों के लिए गुड न्यूज, खजुराहो में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, सिंहस्थ से पहले बदलेगी महाकाल नगरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में लंबे समय से ध्वस्त पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही सड़क पर आ जाएगा। एक तरफ भोपाल मेट्रो के संचालन की तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ई-बसों के आने की खुश खबरी है। जी हां, भोपाल में 20 ई-बसों की पहली खेप दिसंबर के अंतिम या नए साल के पहले सप्ताह में पहुंच सकती है। (यहां पढ़े पूरी खबर)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य सरकार के सभी मंत्री सोमवार और मंगलवार को खजुराहो में रहेंगे। 13 दिसंबर को सरकार के गठन के दो वर्ष पूरे होने के संदर्भ में विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसके पहले भोपाल में लगातार दो दिन 10 विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की थी। (यहां पढ़े पूरी खबर)