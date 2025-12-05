मेरी खबरें
    Indore: बेटमा रोड पर किसान पिता-पुत्र के घर में आग लगी, 25 क्विंटल सोयाबीन जली

    आग की लपटें देख कर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को काॅल लगाया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की कोशिश भी की। प्रधान आरक्षक बालकराम के अनुसार करीब 28 हजार लीटर पानी से आग पर काबू कर लिया गया है। आग की चपेट में गांव में रहने वाले शंकरसिंह और राजेश की कार भी जल गई थी।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 07:18:34 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 07:20:13 PM (IST)
    Indore: बेटमा रोड पर किसान पिता-पुत्र के घर में आग लगी, 25 क्विंटल सोयाबीन जली
    खेत में आग लगने की सांकेतिक तस्‍वीर।

    1. इस मकान में सोयाबीन और खाद भरा हुआ था।
    2. लपटें देख ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को काॅल लगाया।
    3. ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की कोशिश भी की।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। बेटमा रोड़ पर शुक्रवार तड़के दो मकानों में आग लग गई। आग में 25 क्विंटल सोयाबीन,10 क्विंटल खाद और अन्य सामान जल गया। आग इतनी भीषण थी कि पड़ौसियों की दो कारों को भी चपेट में ले लिया।

    फायर ब्रिगेड के मुताबिक घटना तड़के करीब साढ़े चार ग्राम नरलाय(राऊ) बजे की है। भादरसिंह और उसके बेटे कल्याणसिंह के मकान में आग लगी है। मकान में सोयाबीन और खाद भरा हुआ था। आग की लपटें देख कर ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को काॅल लगाया।


    ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की कोशिश भी की। प्रधान आरक्षक बालकराम के अनुसार करीब 28 हजार लीटर पानी से आग पर काबू कर लिया गया है। आग की चपेट में गांव में रहने वाले शंकरसिंह और राजेश की कार भी जल गई थी।

    दोस्तों ने मिलने बुलाया,गाड़ी और घर में आग लगा दी

    तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित गोमा की फेल में युवकों ने दोस्त की गाड़ी और घर में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आगजनी का केस दर्ज किया है।

    फरियादी दीपक चौहान निवासी गोमा की फेल के मुताबिक आरोपित प्रतिक अग्रवाल और अक्षत अग्रवाल उसके दोस्त है। दोनों ने काल लगाकर मिलने बुलाया था।

    दीपक को उसके पिता प्रवीण चौहान ने रोक लिया। इससे गुस्सा प्रतिक और अक्षत ने घर के बाहर खड़ी बाइक(एमपी 09एक्स 5399) में आग लगा दी। घर का सामान और पर्दा भी जल गया। आरोपितों ने धमकाया और फरार हो गए।

