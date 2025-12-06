Indore: इंस्टाग्राम पर हथियारों की डील,दिल्ली-हरियाणा के बदमाश गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाली गैंग के तीन सदस्यों को पकड़ा है। आरोपितों से पिस्टलें बरामद हुई है जो खरगोन के सिकलीगर से खरीदी थी। डील इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। आइडी वर्चुअल नंबर से ऑपरेट हो रही है। पुलिस ने आरोपितों का रिमांड मांगा है।

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार सुमित पुत्र ओमप्रकाश निवासी बरवाला हिसार(हरियाणा),अमन पुत्र ओमप्रकाश सेरावत बवाना(दिल्ली) और विक्रम पुत्र सुरेश सिंह हसनगढ़ बरवाला(हिसार) (हरियाणा)है। आरोपितों को मानपुर से इंदौर आ रही बस से पकड़ा है।

तलाशी में आरोपितों से चार देशी पिस्टल और दो मेगजिन बरामद की है। डीसीपी के अनुसार पूछताछ में बताया क्षेत्र में दहशत जमाने के लिए हथियार खरीदे थे।

पूछताछ में बताया बिंदर पाजी से इंस्टाग्राम आइडी पर चैटिंग हुई थी। बिंदर से ग्राम भीलाली सिगनूर(खरगोन) से 65 हजार रुपये में डील हुई थी। जांच में पता चला आईडी वर्चुअल नंबरों से संचालित हो रही है।