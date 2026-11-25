नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन दिन पहले फूटी कोठी की सर्विस रोड पर लगने वाली जिस सब्जी मंडी को नगर निगम ने हटाया था, कांग्रेस ने मंगलवार को फिर उसे लगवा दिया। कांग्रेस नेता सुबह से फूटी कोठी चौराहे पर पहुंचे। सर्विस रोड पर बीते दिनों तक दुकान लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को बुलाया। मंडी को उन्होंने फूटी कोठी फ्लाईओवर के बोगदों में सजा दिया। कांग्रेस नेता खुद भी सब्जी वालों के साथ सब्जी बेचते दिखे। सुबह से शाम तक दुकानें लगी रहीं।

इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट कार्यकर्ताओं के साथ सब्जी वालों के पास पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महापौर ने खुद घोषणा की थी कि ब्रिज के बोगदों के नीचे सब्जी की दुकानें लगेंगी। अब उन बोगदों की जगह को निजी लोगों को किराए पर देना चाहते हैं। इसलिए गरीब सब्जी वालों को हटाया जा रहा है।