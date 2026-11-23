नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संत सेवालाल ब्रिज (फूटी कोठी चौराहा) की सर्विस लेन से सालों पुरानी सब्जी मंडी हटने के बाद सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही आसान हुई है। रहवासियों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि मंडी के अतिक्रमण के कारण सड़क पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी ओर, सब्जी विक्रेताओं ने रविवार को ब्रिज के नीचे धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता भी उनके समर्थन में पहुंचे।
चौराहे पर शुरुआत में सब्जी की दुकानों की संख्या कम थी, जो धीरे-धीरे 250 से अधिक हो गईं। दुकानें पहले फुटपाथ पर लगती थीं, लेकिन बाद में सड़क तक फैल गईं। रहवासी लंबे समय से मंडी को कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को नगर निगम की रिमूवल टीम ने सभी दुकानों को हटा दिया। इस दौरान जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन कार्रवाई जारी रही। मंडी हटने के बाद सर्विस लेन खुली और चौड़ी नजर आने लगी है।
नगर निगम ने मंडी को चंदन नगर चौराहे पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। दुकानदारों के अनुसार, रविवार को 160 दुकानदारों को वहां जगह आवंटित की गई, जबकि बाकी दुकानदार जगह के लिए भटक रहे हैं। विक्रेता इस स्थानांतरण का विरोध कर ब्रिज के नीचे मंडी लगाने की अनुमति मांग रहे हैं। उनका कहना है कि वे वर्षों से यहां सब्जी बेचकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे और मंडी हटने से रोजगार का संकट पैदा हो गया है।
दुकानदारों के दोबारा फुटपाथ पर दुकानें लगाने की आशंका के चलते नगर निगम की रिमूवल टीम रविवार सुबह मौके पर पहुंची। धरने पर बैठे लोगों ने टीम के सामने प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद टीम वहां से रवाना हो गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने साष्टांग दंडवत कर गरीबों पर रहम करने की गुहार भी लगाई।
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कांग्रेस ने सब्जी विक्रेताओं के समर्थन में सोमवार शाम चार बजे नगर निगम मुख्यालय में निगमायुक्त का घेराव करने की घोषणा की है। निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने कहा कि चौराहे पर मंडी को व्यवस्थित स्थान पर शिफ्ट करने की बात पहले भी हुई थी। उस समय महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंडी को फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट करने की घोषणा की थी।
विक्रेता इस घोषणा के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिमरोट ने कहा कि चंदन नगर में दिया जा रहा वैकल्पिक स्थान मौजूदा मंडी से बहुत दूर है। उनके मुताबिक, ग्राहक और आम नागरिक वहां नहीं पहुंच पाएंगे।
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