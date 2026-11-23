नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संत सेवालाल ब्रिज (फूटी कोठी चौराहा) की सर्विस लेन से सालों पुरानी सब्जी मंडी हटने के बाद सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही आसान हुई है। रहवासियों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि मंडी के अतिक्रमण के कारण सड़क पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी ओर, सब्जी विक्रेताओं ने रविवार को ब्रिज के नीचे धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता भी उनके समर्थन में पहुंचे।

चौराहे पर शुरुआत में सब्जी की दुकानों की संख्या कम थी, जो धीरे-धीरे 250 से अधिक हो गईं। दुकानें पहले फुटपाथ पर लगती थीं, लेकिन बाद में सड़क तक फैल गईं। रहवासी लंबे समय से मंडी को कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को नगर निगम की रिमूवल टीम ने सभी दुकानों को हटा दिया। इस दौरान जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन कार्रवाई जारी रही। मंडी हटने के बाद सर्विस लेन खुली और चौड़ी नजर आने लगी है।