गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाएगी इंदौर क्राइम ब्रांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। टाइगर श्राफ फायरिंग केस में आरोपित सोनीपत के प्रांजल की गिरफ्तारी के बाद लारेंस गैंग से जुड़े मामलों को लेकर क्राइम ब्रांच सक्रिय हो गई है। विदेश में बैठकर गैंग संचालित करने वाले गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करवाने की तैयारी है। इंदौर में फिरौती मांगने से जुड़े चार एफआईआर क्राइम ब्रांच और तुकोगंज थाना में दर्ज हैं। सभी मामलों में हैरी बॉक्सर को आरोपी बनाया गया है।

एडीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार, इन मामलों की जांच के लिहाज से हैरी बॉक्सर की गिरफ्तारी अहम है। उसे पकड़ने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया जा रहा है। इससे उसकी विदेश से भारत आने-जाने की गतिविधियों पर नजर रखने और उसके देश पहुंचने पर संबंधित एजेंसियों को सूचना देने में मदद मिल सकती है।