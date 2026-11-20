नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आई है। नकाबपोश तीन बदमाशों ने वारदात की है। बदमाश 25 लाख रुपये कीमती हीरे जड़ित सोने के आभूषण चुरा कर ले गए हैं। पुलिस को तीनों के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं। टीआई हितगोपाल यादव के अनुसार घटना सुदामा नगर (ए-सेक्टर) में रहने वाली 60 वर्षीय इंदु प्रकाश जैन के घर में हुई है।

उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार को ताला लगाकर बहन आशा के साथ राऊ में रहने वाले भाई मोनू के घर गई थी। रात को वह आशा के घर (सुदामा नगर) ही रुक गई थी। तड़के करीब पांच बजे पड़ोसी प्रकाश जैन व पीयूष जैन ने काल कर बताया घर में चोर घुसे हैं। इंदु घबराते हुए आई तो देखा बेडरूम की अलमारी टूटी है और लॉकर से हीरे का हार सेट, कान के टाप्स, सोने की चेन, हीरे के टाप्स, सोने की अंगूठियां, सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट सहित अन्य सामान नहीं था।