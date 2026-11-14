इंदौर में महिला के खाते में जमा हुए ठगी के लाखों रुपये, 19 शिकायतों के बाद FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क में महिला का नाम सामने आया है। सराफा पुलिस ने उसके विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। इस महिला के बैंक खाते में पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी की रकम आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खाते से जुड़ी देश के अलग-अलग राज्यों में 19 ऑनलाइन शिकायतें पुलिस को मिल चुकी है।

टीआइ दीपसिंह के मुताबिक राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय से मिले पत्र और केंद्रीय गृह मंत्रालय के 14सी विंग के एनसीआरपी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत संदिग्ध म्यूल खातों की जांच की जा रही है। इसी दौरान आईसीआईसीआई बैंक (राजबाड़ा) के एक खाते की जानकारी सामने आई। उक्त खाता गाडराखेड़ी निवासी 30 वर्षीय दिव्या नागोरे के नाम पर खुलवाया गया था।