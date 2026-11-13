रिटायर्ड टीचर ने Delivery App से मंगवाई 5 किलो शक्कर, ठगों ने खाते से 99 हजार उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ऑनलाइन किराना मंगाना अब कितना महंगा पड़ सकता है। इसका अंदाजा 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तब लगा, जब पांच किलो शकर के आर्डर के चकर में उनके खाते से 99 हजार रुपये निकल गए। महिला ने जेप्टो एप से शकर मंगाई थी। डिलीवरी ब्वाय से भुगतान की राशि को लेकर बात बिगड़ी तो ठगों ने कस्टमर केयर के नाम पर ऐसा जाल बिछाया कि मोबाइल हैंग कर खाते से 99 हजार निकाल लिए।
छोटी ग्वालटोली पुलिस के मुताबिक फिल्म कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय अरुणा व्यास ने बुधवार को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की सेवा से सेवानिवृत्त हैं और फिलहाल इंदौर में रहती हैं।
उन्होंने जेप्टो एप से पांच किलो शकर का ऑनलाइन आर्डर किया था। डिलीवरी ब्वाय शकर लेकर पहुंचा तो महिला ने कहा कि सामान का भुगतान ज्यादा लिया जा रहा है। इस पर डिलीवरी ब्वाय ने आर्डर कैंसिल करने की सलाह दी और गूगल से कैंसिलेशन नंबर लेने को कहा।
महिला ने गूगल से कस्टमर केयर के नंबर निकाले और कॉल लगा कर पूरी घटना बताई। दूसरे दिन एक अन्य नंबर से कॉल आया और उसने शिकायत की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। महिला के मुताबिक नंबर ठग का था और उसने करीब 34 मिनट तक उलझाए रखा। उसने कहा कि पैसे वापस आ जाएंगे। बैलेंस चेक करने पर पता चला खाते से एक बार 95 हजार और दूसरी बार में चार हजार रुपये निकाल लिए गए हैं।
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एमआइजी पुलिस ने भी कृष्णबाग निवासी 50 वर्षीय वंदना आनंद कुमार की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। वंदना कोचिंग सेंटर पर कंप्यूटर क्लास लेती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने खाते से एक लाख रुपये से ज्यादा निकाल लिए। ठगी का पता बैंक से मिले मैसेज से चला है। ठग ने 20 से ज्यादा बार ट्रांजेक्शन किया था।
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