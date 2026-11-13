रिटायर्ड टीचर ने Delivery App से मंगवाई 5 किलो शक्कर, ठगों ने खाते से 99 हजार उड़ाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ऑनलाइन किराना मंगाना अब कितना महंगा पड़ सकता है। इसका अंदाजा 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को तब लगा, जब पांच किलो शकर के आर्डर के चकर में उनके खाते से 99 हजार रुपये निकल गए। महिला ने जेप्टो एप से शकर मंगाई थी। डिलीवरी ब्वाय से भुगतान की राशि को लेकर बात बिगड़ी तो ठगों ने कस्टमर केयर के नाम पर ऐसा जाल बिछाया कि मोबाइल हैंग कर खाते से 99 हजार निकाल लिए।

छोटी ग्वालटोली पुलिस के मुताबिक फिल्म कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय अरुणा व्यास ने बुधवार को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की सेवा से सेवानिवृत्त हैं और फिलहाल इंदौर में रहती हैं।