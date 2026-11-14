इंदौर में दीपावली पर रेड जोन में पहुंचा ध्वनि प्रदूषण, 104.8 डेसीबल तक शोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आतिशबाजी के शोर ने शहर में ध्वनि प्रदूषण की चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। पटाखों के धमाकों से केवल बाजार ही नहीं, बल्कि आवासीय क्षेत्रों में भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर रेड जोन में पहुंच गया। ध्वनि स्तर की निगरानी के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि स्तर 104.8 डेसीबल और व्यावसायिक क्षेत्रों में 101.7 डेसीबल दर्ज किया गया। औसत ध्वनि स्तर भी क्रमशः 85.7 और 86.2 डेसीबल रहा।
आंकड़ों के अनुसार दीपावली से पहले व्यावसायिक क्षेत्रों में औसत ध्वनि स्तर 61.5 डेसीबल था, जो दीपावली पर बढ़कर 86.2 डेसीबल हो गया। यानी इसमें 24.7 डेसीबल की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह आवासीय क्षेत्रों में दीपावली से पहले 53.7 डेसीबल ध्वनि स्तर दर्ज हुआ था, जो बढ़कर 85.7 डेसीबल पहुंच गया।
यहां 32 डेसीबल की वृद्धि हुई। आंकड़ों में न्यूनतम ध्वनि स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि सामने आई। व्यावसायिक क्षेत्रों में यह 45.8 से बढ़कर 65.8 डेसीबल और आवासीय क्षेत्रों में 41.6 से बढ़कर 69.4 डेसीबल हो गया।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर (मुख्यालय) आरके सिंह के अनुसार शहर के अधिकांश थानों में विवेचकों के मोबाइल में ध्वनि प्रदूषण मापक एप डाउनलोड कराए गए हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित थानों के विवेचक एप के माध्यम से ध्वनि स्तर की जांच करते हैं और प्रदूषण की पुष्टि होने पर कार्रवाई करते हैं।
भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय से दो ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र भी मिले हैं। इनका उपयोग जोन-2 और जोन-4 के डीसीपी के निर्देशन में किया जाता है। आगामी दिनों में हाईकोर्ट के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार 100 डेसीबल से अधिक तेज आवाज के संपर्क में आने से सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। पटाखों के अचानक होने वाले तेज धमाकों से कानों में घंटी बजना, सुनने में परेशानी, सिरदर्द, घबराहट और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
लगातार शोर से नींद प्रभावित होती है। रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। बच्चों, बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और अस्पतालों में उपचाररत मरीजों के लिए ऐसी स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है।
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ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 और रात में 45 डेसीबल की सीमा निर्धारित है। वहीं व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 और रात में 55 डेसीबल की सीमा तय है। दीपावली पर शाम छह से रात 12 बजे के बीच दर्ज औसत ध्वनि स्तर इन निर्धारित मानकों से काफी अधिक रहा। इस अवधि में रात 10 बजे के बाद लागू होने वाली अलग समय-सीमा का पालन हुआ या नहीं, यह भी जांच का विषय है।
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