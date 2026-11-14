इंदौर में दीपावली पर रेड जोन में पहुंचा ध्वनि प्रदूषण, 104.8 डेसीबल तक शोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आतिशबाजी के शोर ने शहर में ध्वनि प्रदूषण की चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। पटाखों के धमाकों से केवल बाजार ही नहीं, बल्कि आवासीय क्षेत्रों में भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर रेड जोन में पहुंच गया। ध्वनि स्तर की निगरानी के दौरान सामने आए आंकड़ों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि स्तर 104.8 डेसीबल और व्यावसायिक क्षेत्रों में 101.7 डेसीबल दर्ज किया गया। औसत ध्वनि स्तर भी क्रमशः 85.7 और 86.2 डेसीबल रहा।

आंकड़ों के अनुसार दीपावली से पहले व्यावसायिक क्षेत्रों में औसत ध्वनि स्तर 61.5 डेसीबल था, जो दीपावली पर बढ़कर 86.2 डेसीबल हो गया। यानी इसमें 24.7 डेसीबल की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह आवासीय क्षेत्रों में दीपावली से पहले 53.7 डेसीबल ध्वनि स्तर दर्ज हुआ था, जो बढ़कर 85.7 डेसीबल पहुंच गया।