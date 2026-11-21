नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर में हुए दोहरे हत्याकांड ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पिता और बहन की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने वाले बेटे ने ही दोस्त के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी। वारदात के पीछे प्रॉपर्टी की बिक्री के पैसे और दस्तावेज हासिल करने का मकसद सामने आया है। आरोप है कि वह दस्तावेज अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसी लालच में उसने दोस्त के साथ मिलकर पिता और बहन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

डीसीपी जोन-1 नरेंद्रसिंह रावत के मुताबिक, शुक्रवार शाम कालानी नगर स्थित किराए के मकान में हर्षिता का शव मिला था। रहवासियों ने मकान बंद देखकर मकान मालिक अरविंद कोठारी को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मकान की जांच की तो बेडरूम में हर्षिता का शव पड़ा मिला। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था। शुरुआती जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई।