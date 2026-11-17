नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में खजराना के सर्वे नंबर 66/2 स्थित कृष्णबाग कॉलोनी में बने 70 मकानों को प्रशासन ने हटाने की तैयारी पूरी कर ली है। जमीन की नपती के अलावा लोगों को नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने की समझाइश भी दी गई।

सोमवार शाम को एसडीएम धनश्याम धनगर फिर कृष्णबाग कॉलोनी पहुंचे और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार होने वाली कार्रवाई की जानकारी दी। पुलिस बल की उपलब्धता के अनुसार मंगलवार या बुधवार को कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने सर्वे नंबर 66/2 स्थित कृष्णबाग कॉलोनी की जमीन का असली भू-स्वामी श्रीराम बिल्डर शशिभूषण खंडेलवाल को मानते हुए प्रशासन को 30 दिन में उक्त जमीन से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। इसकी समय सीमा 26 नवंबर को समाप्त हो रही है, इसलिए प्रशासन ने अवैध निर्माणों को हटाने की तैयारी पूरी कर ली है।