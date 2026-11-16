इंदौर की कृष्णबाग कॉलोनी में 70 से ज्यादा मकानों को हटाने की तैयारी, धरने पर बैठे रहवासी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कृष्णबाग कालोनी सेक्टर-सी के रहवासी कालोनी में मकानों को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई रोकने के लिए शुक्रवार से रीगल तिराहा पर धरना दे रहे हैं। तीन दिन से जारी धरना दिन और रात चल रहा है। दिन में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी धरने पर बैठते हैं, जबकि रात में पुरुष मोर्चा संभालते हैं।

जीवनभर की कमाई लगाकर प्लाट और मकान खरीदने वाले इन लोगों के आशियानों पर अब संकट मंडरा रहा है। न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रशासन को 30 दिन के भीतर सभी अवैध अतिक्रमण हटाने हैं। ग्राम खजराना स्थित कृष्णबाग कालोनी के 70 से अधिक मकानों पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।