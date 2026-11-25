नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खाद्य एवं औषधि विभाग खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए लगातार अभियान चलाता है। बीते तीन महीनों में ही दर्जनों जगहों पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों फूड सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन बात जब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की शुद्धता परखने की हो तो इसे लेकर विभाग के अधिकारी लापरवाह नगर आते हैं।

जनवरी से लेकर अब तक विभाग ने बोतलबंद पानी की शुद्धता जांचने के लिए सिर्फ 20 जगहों से ही नमूने लिए हैं। ये सारे नमूने भी गर्मी के दिनों में कलेक्ट किए गए। हालांकि गनीमत रही है कि इन सभी जगहों से लिए गए नमूने भोपाल टेस्टिंग लैब से आई रिपोर्ट में पास हो गए।