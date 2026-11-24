नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कम बारिश के कारण इस बार इंदौर के यशवंत सागर में जलस्तर अपेक्षाकृत कम है। इससे पश्चिमी इंदौर के करीब डेढ़ लाख घरों में जलापूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इस स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम ने यशवंत सागर को नर्मदा के पानी से भरने का प्रस्ताव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भेजा था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी देने पर सहमति दी। इससे पश्चिमी क्षेत्र में जल उपलब्धता मजबूत होने की उम्मीद है। इंदौर में संभावित जल संकट को लेकर सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट शामिल हुए।