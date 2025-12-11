इंदौर में गजक फैक्ट्री का काला सच... गंदगी देखकर अधिकारी भी दंग, फूड विभाग ने लगाया ताला

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: इंदौर के खातीपुरा क्षेत्र में सुमित गजक और कुल्फी कारखाने में अस्वच्छ परिस्थितियों में गजक बनाते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई कर कारखाना बंद करवाया। खातीपुरा स्थित सुमित गजक और कुल्फी के कारखाने में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अचानक जांच कर कार्रवाई की। यहां तिल और मूंगफली की गजक बेहद अस्वच्छ माहौल में तैयार की जा रही थी।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संचालक सुमित शिवहरे के पास कारखाना चलाने का फूड लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। टीम ने मौके से गुड़, तिल, तिल गजक और मूंगफली दाना पट्टी के नमूने परीक्षण के लिए लिए तथा लाइसेंस न होने के कारण कारखाना तुरंत बंद करवाया।