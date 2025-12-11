मेरी खबरें
    इंदौर में गजक फैक्ट्री का काला सच... गंदगी देखकर अधिकारी भी दंग, फूड विभाग ने लगाया ताला

    इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्वच्छता और मानकों के पालन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। खातीपुरा स्थित सुमित गजक और कुल्फी के कारखाने में गजक को गंदगी के बीच तैयार किए जाने का खुलासा हुआ। कारखाने के पास फूड लाइसेंस भी नहीं पाया गया, जिसके चलते उसे तुरंत बंद करवाया गया।

    By Vinay Yadav
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 02:13:24 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 02:15:33 AM (IST)
    इंदौर में गजक फैक्ट्री का काला सच... गंदगी देखकर अधिकारी भी दंग, फूड विभाग ने लगाया ताला
    इंदौर में गंदगी के बीच बन रही गजक

    HighLights

    1. गंदगी में बनती मिली तिल-मूंगफली गजक
    2. गणभोग फूड्स से लड्डू के नमूने एकत्र
    3. मोती महल डीलक्स से पनीर-चावल सैंपल लिए

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: इंदौर के खातीपुरा क्षेत्र में सुमित गजक और कुल्फी कारखाने में अस्वच्छ परिस्थितियों में गजक बनाते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई कर कारखाना बंद करवाया। खातीपुरा स्थित सुमित गजक और कुल्फी के कारखाने में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अचानक जांच कर कार्रवाई की। यहां तिल और मूंगफली की गजक बेहद अस्वच्छ माहौल में तैयार की जा रही थी।

    जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संचालक सुमित शिवहरे के पास कारखाना चलाने का फूड लाइसेंस तक मौजूद नहीं था। टीम ने मौके से गुड़, तिल, तिल गजक और मूंगफली दाना पट्टी के नमूने परीक्षण के लिए लिए तथा लाइसेंस न होने के कारण कारखाना तुरंत बंद करवाया।


    इसी तरह गणभोग फूड्स का निरीक्षण कर राजगीरा लड्डू और तिल लड्डू के नमूने जांच हेतु लिए गए। वहीं फिनिक्स सिटाडेल माल स्थित मोती महल डीलक्स रेस्टोरेंट से पनीर, चावल और मैदा के नमूने भी परीक्षण के लिए संकलित किए गए।

