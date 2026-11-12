इंदौर पांचवी बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार का दावेदार, उज्जैन और बड़वानी भी दौड़ में

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सातवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इस बार प्रदेश के तीन शहरों की दावेदारी होगी। इंदौर जहां पांचवी बार इस पुरस्कार के लिए अपना दावा करेगा, वही उज्जैन व बड़वानी भी इस बार प्रतियोगिता की दौड़ में है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सातवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए पश्चिमी जोन की प्रतियाेगिता में नगरीय निकाय केटेगरी में मप्र के इंदौर व उज्जैन जिले का चयन हुआ है।

वहीं जिले की केटेगरी में बड़वानी जिला भी शामिल हुआ है। इन तीनों शहरो में ग्राउंड सर्वे के लिए टीमें अगले 15 दिन में पहुंचेगी। पश्चिम जोन में इंदौर व उज्जैन को गुजरात के सूरत व भावनगर शहर चुनौती देंगे। गौतलब है कि इंदौर बीते वर्षो में पश्चिम जोन केटेगरी में चार बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीत चुका है।