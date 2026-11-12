सूरत और नवी मुंबई ने इंदौर से सीखी स्वच्छता और हमें ही पछाड़ दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर को स्वच्छता में लगातार चुनौती देने वाले नवी मुंबई और सूरत ने आखिरकार उसे पीछे छोड़ दिया। बुधवार को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम में दोनों शहरों ने सुपर स्वच्छ लीग में क्रमश: पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। इन शहरों की सफलता अचानक नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे वर्षों का निरंतर प्रयास, व्यवस्थाओं में सुधार और दूसरे शहरों से सीखने की प्रवृत्ति रही।

वर्ष 2020 से ही ये दोनों शहर इंदौर को कड़ी टक्कर दे रहे थे। कई सर्वेक्षणों में इनके और इंदौर के अंकों का अंतर भी बहुत कम रहा। खास बात यह है कि नवी मुंबई और सूरत के प्रतिनिधिमंडल समय-समय पर इंदौर आते रहे। यहां की सफाई व्यवस्था, नवाचारों और प्रयोगों को समझकर उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव किए। कचरा प्रबंधन से लेकर नागरिक सहभागिता तक कई स्तरों पर लगातार सुधार किया।