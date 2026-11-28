प्रेम जाट, नईदुनिया इंदौर। खजराना गणेश मंदिर में आम श्रद्धालुओं को कतार में लगने के बजाय जल्दी दर्शन करने के लिए 100 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है। लेकिन इस सशुल्क दर्शन व्यवस्था को ताक पर रखकर कुछ लोग रसीद से ज्यादा रसूख के फोन के आधार पर गर्भगृह के बाहर बने हाल तक पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं।

नईदुनिया ने शुक्रवार को मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था का लाइव हाल जाना तो पाया कि यहां पांच श्रद्धालुओं को बिना शुल्क दिए हाल में प्रवेश दिया गया। सुरक्षा गार्ड ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि छोटे पंडितजी का फोन आया था, इसलिए प्रवेश दिया गया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। शाम पांच बजे से 5:20 बजे तक 15 से 20 लोगों को फोन आने पर प्रवेश दिया गया।