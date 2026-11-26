नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। फूटी कोठी सब्जी मंडी को लेकर चल रहे विवाद में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने इस दौरान एक निगमकर्मी को चांटा मार दिया। इसके बाद माहौल गरमा गया। पुलिस ने मिमरोट सहित सात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

देर शाम जिला कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष सहित चार महिलाओं को जेल भेज दिया। हंगामे की शुरुआत बुधवार सुबह करीब नौ बजे हुई। फूटी कोठी ब्रिज के नीचे सब्जी मंडी लगाने पर अड़े कांग्रेसी सुबह मौके पर पहुंचे। उन्होंने सर्विस रोड से हटाए गए सब्जी विक्रेताओं के साथ मिलकर ब्रिज के नीचे बोगदे में मंडी लगा ली।