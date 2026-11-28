नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सुदामानगर (मेन) में रहने वाले सुनील सोनी के घर से लाखों रुपये कीमत के सोने और हीरे के आभूषण चोरी हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। शादी समारोह के लिए अलमारी खोली तो आभूषण गायब मिले। घर में हड़कंप मचने के बाद पुलिस ने नौकरानी पिंकी को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि वह पिछले नौ महीने से चोरी कर रही थी और लाखों रुपये के आभूषण पार कर चुकी थी।

अन्नपूर्णा पुलिस ने गुरुवार रात सुनील पुत्र लक्ष्मीनारायण सोनी की शिकायत पर पिंकी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया। शुरुआती पूछताछ में पिंकी (श्रद्धा सबुरी कॉलोनी) ने चोरी से साफ इनकार कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उसका मोबाइल खंगाला तो ब्वॉयफ्रेंड युवराज के साथ हुई बातचीत सामने आई। चैट में लाखों रुपये के लेनदेन की जानकारी और आभूषणों के फोटो भी मिले।