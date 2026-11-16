इंदौर में मल्हारगंज अस्पताल की सोनोग्राफी मशीन खराब, गर्भवती महिलाएं हो रहीं परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर के मध्य क्षेत्र की घनी आबादी के बीच स्थित मल्हारगंज पाली क्लीनिक में प्रसूति की सुविधा तो मौजूद है, लेकिन यहां चेकअप के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए सोनोग्राफी की व्यवस्था ही नहीं है।

अस्पताल में मौजूद सोनोग्राफी मशीन लंबे अरसे से बंद पड़ी है, इसके चलते गर्भवती महिलाओं को जब सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है तो उन्हें एमटीएच महिला प्रसूति गृह, पीसी सेठी अस्पताल या एमवाय अस्पताल के लिए रैफर कर दिया जाता है।

अस्पताल में कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, जिसके चलते यहां सेक्शन सी डिलीवरी नहीं की जाती है, साथ ही केस जटिल होने की स्थिति में उसे एमटीएच अस्पताल में रैफर कर दिया जाता है।

अस्पताल में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं

मल्हारगंज अस्पताल में वर्तमान में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। बीते दिनों अटैचमेंट खत्म किए जाने के बाद यहां पदस्थ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नुसरत खान को 18 अक्टूबर को उनकी मूल पदस्थापना वाली जगह मानपुर भेज दिया गया है। ऐसे में अब अस्पताल में मौजूद आयुष डॉक्टर निधि जैन द्वारा जांच के लिए आने वाली महिलाओं को चेकअप किया जा रहा है।

सोनोग्राफी के लिए कर रहे रेफर

अस्पताल में सोनोग्राफी जांच न होने से गर्भवती महिलाओं को रैफर किया जा रहा है। पांच महीने की गर्भवती 23 वर्षीय कुसुम कुमावत को सामान्य चेकअप तो कर दिया गया, लेकिन सोनोग्राफी के लिए उन्हें एमटीएच अस्पताल जाने को कहा गया। इसी तरह नगीन नगर से अपने पति वीरेंद्र सोनकर के साथ आईं 27 वर्षीय रमा देवी को भी सोनोग्राफी की सुविधा न होने से वापस लौटाना पड़ा।