नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में गहराते जल संकट और भविष्य में पानी की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच एमजीएम मेडिकल कॉलेज अपने अधीन आने वाले सभी अस्पतालों, हॉस्टल और कॉलेजों में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम योजना पर काम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत पानी की खपत को नियंत्रित करने, पानी की बर्बादी रोकने और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित 8 अस्पतालों, 17 हॉस्टलों एवं 4 कॉलेजों में जल प्रबंधन की व्यवस्था को मैनेज करने पर कार्य किया जाएगा। इससे भविष्य में कम बारिश की स्थिति होने पर भी जल संकट से बचा जा सके।