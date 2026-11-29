नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: शनिवार को नगर निगम में महापौर परिषद (एमआइसी) की बैठक आयोजित हुई। महापौर परिषद में भी मुद्दा गूंजा कि हमेशा से नबंर वन रहा इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार नंबर दो कैसे हो गया। जोड़ीदार के रुप में प्रतिभागी बनने के निर्णय पर महापौर परिषद के सदस्य राजेश उदावत ने ही उठाया। दरअसल उदावत का ईशारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए बने कंसल्टेंट की भूमिका पर था।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जवाब दिया कि जोड़ी में भले नंबर दो हो लेकिन कुल अंकों में इंदौर सबसे ऊपर है। एमआइसी में शहर के विकास और जल समस्या के निराकरण के लिए रखे गए प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। तय किया गया कि 8 दिसंबर को नगर निगम परिषद का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

मंत्री विजय शाह और जूपीटर अस्पताल ने की संपत्तिकर में राहत की अपील एमआइसी की बैठक में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, निरंजन सिंह चौहान गुड्डु, अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाड़िया, अभिषेक शर्मा, राकेश जैन, राजेश उदावत, मनीष शर्मा ‘मामा’ समेत निगम के अधिकारी मौजूद रहे। एमआइसी के सामने दो संपत्ति मालिकों की ओर से संपत्तिकर में राहत की अपील भी की गई। एक संपत्तिधारक प्रदेश के मंत्री विजय शाह है और दूसरा अपीलकर्ता जूपीटर अस्पताल है। दोनों संपत्तिधारक नगर निगम द्वारा निकाली गए संपत्तिकर को अनुचित बता रहे हैं।

उन्होंने राहत की मांग के साथ लिखित आवेदन एमआइसी के सामने प्रस्तुत किया। अपील आवेदन लेकर दोनों ही संपत्तिधारकों के वकील एमआइसी के सामने आए। कमिश्र को आवेदन सौंपा। हालांकि एमआइसी में अभी संपत्तिकर में छूट को लेकर किसी तरह का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। एमआइसी सदस्यों न कहा कि नियमानुसार अपील करने वाले संपत्तिधारक को अंतिम निर्धारण से पहले उसका पक्ष रखने का मौका देना होता है इसलिए संपत्तिधारकों के वकीलों से उनका पक्ष लिया गया। आगे नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।