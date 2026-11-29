हर्षल गहलोत, महू : महू छावनी क्षेत्र से नर्मदा चतुर्थ चरण परियोजना की पाइपलाइन बिछाने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए रक्षा भूमि के उपयोग की अनुमति देते हुए इंदौर नगर निगम (आइएमसी) को वर्किंग परमिशन देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके तहत छावनी क्षेत्र में करीब पांच किलोमीटर लंबी और 2235 एमएम व्यास की एमएस ग्रेविटी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। हालांकि, इस काम के लिए छावनी क्षेत्र में 150 से अधिक पेड़ों की कटाई भी की जाएगी। नगर निगम 5010 मीटर की पाइपलाइन का देगा किराया रक्षा मंत्रालय के उप निदेशक (लैंड्स) विक्रम वर्मा की ओर से जारी पत्र के अनुसार इंदौर नगर निगम को महू छावनी की 17,535 वर्गमीटर रक्षा भूमि पर पाइपलाइन बिछाने के लिए लाइसेंस आधार पर अनुमति दी गई है। पाइपलाइन की कुल लंबाई 5010 मीटर होगी। इसके लिए संबंधित भूमि का मूल्य 18 करोड़ 67 लाख 70 हजार 416 रुपये आंका गया है।