इंदौर में बदमाश कहीं भी अपराध करे, इलाके का TI जिम्मेदार; पुलिस कमिश्नर ने निगरानी में लापरवाही पर लगाई फटकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : थाना क्षेत्र में सूचीबद्ध बदमाश अपराध करने के बाद दूसरे थाना क्षेत्र में वारदात कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी से संबंधित थाना प्रभारी बच नहीं सकेंगे। शनिवार को पुलिस कमिश्नर (एडीजी) संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक में सूचीबद्ध और आदतन अपराधियों की निगरानी में लापरवाही को लेकर थाना प्रभारियों की खिंचाई की।