नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर की प्राचीन कुएं-बावड़ियों को पुनर्जीवित करने, उनके संरक्षण एवं सुंदरीकरण के लिए नगर निगम निरंतर विकास एवं जीर्णोद्धार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में शहर की प्राचीन जल संरचनाओं की सफाई कर उनमें उपलब्ध पानी का उपयोग शहर की जल प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि शहर की प्राचीन कुएं-बावड़ियों की सफाई एवं जीर्णोद्धार के साथ ही उनमें पुनः जल की आवक सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध पानी का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक कार्यों में करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।