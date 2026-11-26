नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर नगर निगम के टैंकर की चपेट में आकर एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। मामला उद्यान विभाग है, जिसका एक कर्मचारी टैंकर के साथ बियाबानी चौराहे से महू नाके के बीच बने डिवाइडर में लगे पौधों में पानी दे रहा था।

इस दौरान अचानक ड्राइवर असलम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और पानी डाल रहा कर्मचारी मोईन टैंकर और डिवाइडर के बीच फंस गया। घटना को देख लोग चिल्लाए तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और मोईन की जान बच गई। इस हादसे में मोईन के पैर में गंभीर चोट आई है और उसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।