नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची से एसआईआर के दौरान हटाए गए 2 लाख 78 हजार 255 नामों की सूची सार्वजनिक होगी। कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल को ऐसे सभी मतदाताओं की सूची उनके एपिक नंबरों के साथ देने के आदेश जारी हो गए हैं। कलेक्टर ने सूचना के अधिकार के तहत किए आवेदन पर अपील की सुनवाई करते हुआ आदेश जारी किया है।

कलेक्टर के आदेश के पालन के बाद अब जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से शहर के वार्ड 1 से 85 तक के सभी बीएलओ और रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पत्र लिखकर सूची देने निर्देश दिया है। दरअसल अगस्त 2026 में पार्षद कौशल ने सूची के लिए आवेदन दाखिल किया था। उनके वकील रवि गुरनानी के अनुसार नगर निगम की मतदाता सूची के प्रारुप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या 19 लाख 40 हजार से ज्यादा थी।