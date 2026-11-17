नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिले में करीब नौ माह तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया चलती रही। इस दौरान किसी विशेष अभियान के बिना ही जिले में एक लाख 16 हजार 699 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। इसमें सबसे अधिक 20 प्रतिशत राऊ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता बढ़े, जबकि सबसे कम 3.8 प्रतिशत इंदौर-3 में मतदाता बढ़े।

अब एक बार फिर 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट करने के साथ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों में सुधार का काम होगा। अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची में इंदौर जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में 28 लाख 67 हजार 294 मतदाता थे। एसआईआर के बाद फरवरी में जारी सूची में यह संख्या घटकर 24 लाख 20 हजार 171 रह गई थी। यानी करीब चार माह की प्रक्रिया में 4 लाख 47 हजार 123 मतदाताओं के नाम कम हुए थे।