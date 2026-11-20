नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अपराधों के निराकरण में देरी और मासिक रैंकिंग में फिसड्डी रहने पर पंढरीनाथ थाने के टीआई सतीश पटेल की पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने थाने से ही छुट्टी कर दी। टीआई को डीसीपी कार्यालय अटैच कर प्रशिक्षण कार्य में लगाया है। निरीक्षक सतीश पटेल से जोन-4 के अफसर भी संतुष्ट नहीं थे। सोमवार को अपराध समीक्षा के दौरान आयुक्त ने फिसड्डी रहने की वजह पूछी तो अफसरों ने कहा- टीआई सुनते नहीं हैं।

इसके बाद आयुक्त ने उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा और गुरुवार को थाने से हटा दिया। अभी तक रैंकिंग में कमजोर निरीक्षकों को सात दिन का प्रशिक्षण दिया जाता था। पहली बार निरीक्षक सतीश पटेल को थाने से हटा दिया और प्रशिक्षण में ही अटैच कर उनके स्थान पर अपराध शाखा में पदस्थ निरीक्षक राम कुमार सिंह रघुवंशी की पोस्टिंग कर दी। पटेल फिसड्डी रहने पर एक बार पहले भी प्रशिक्षण ले चुके हैं।