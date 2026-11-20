नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 400 घरों वाली सघन बस्ती गोमा की फैल अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगी। यहां मजदूर वर्ग की बड़ी आबादी रहती है। इलाके में नशे के कारोबार और मारपीट की शिकायतें आती रहती थीं। पुलिस ने जनसहयोग से बस्ती के 12 अलग-अलग स्थानों पर 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। गुरुवार को विधायक महेंद्र हार्डिया और पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने इन कैमरों का लोकार्पण किया।

कैमरे लगाने की पहल सामुदायिक पुलिसिंग के तहत की गई है। इससे पुलिस को क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखने, संदिग्धों की पहचान करने और आपराधिक घटनाओं के बाद आरोपितों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। घनी आबादी वाले इस इलाके में गलियों और रास्तों पर निगरानी बढ़ने से नशे के कारोबार सहित अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी।