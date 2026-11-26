नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चोरी-नकबजनी करने वाली बाग और टांडा के गिरोह से पुलिस का सामना हो गया। जवानों ने करीब पांच किमी तक पीछा किया और बाइक चुरा कर भाग रहे बदमाशों को टक्कर मार कर गिरा दिया। पुलिस ने तीन बदमाशों को चोरी की गाड़ियों और औजारों के साथ पकड़ लिया है। घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र स्थित बिचौली क्षेत्र की बताई जा रही है।

संचार नगर (कनाड़िया रोड) से शरद सोनी की बाइक (एमपी 09क्यूजेड 6055) चोरी कर ली थी। बदमाश अन्य वारदात के लिए बायपास पहुंचे ही थे कि डायल-112 के जवान दुर्गेश और मनीष जा पहुंचे। पुलिसकर्मियों को देख कर बदमाश भागे तो शक गहराया और पुलिस पीछा करने लगी। आरोपियों की बाइक को सुनसान जगह पर टक्कर मारी और नीचे गिरा दिया।