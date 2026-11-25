मुकेश मंगल, नईदुनिया इंदौर। पुलिस ने पहेली बन चुके एक शव (जला हुआ) की सर्जिकल प्लेट की मदद से पहचान कर ली। चेहरा और शरीर बुरी तरह जलने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल हो चुका था। पोस्टमार्टम के दौरान सिर से सर्जिकल प्लेट निकली और उसके सीरियल नंबर ने गुत्थी को सुलझा दी। युवक तीन दिन से लापता था और उसकी हत्या कर शव फेंका गया था। तीन दोस्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है।

आजाद नगर पुलिस को सिग्नेचर हाइट के समीप कचरे के ढेर में एक युवक का जला हुआ शव मिला था। शुरुआती जांच में उसकी पहचान नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम के दौरान डाक्टरों को युवक के सिर में सर्जिकल प्लेट लगी मिली। एआई की मदद से प्लेट के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह सर्जिकल प्लेट है। टीआई लोकेश सिंह भदौरिया ने प्लेट पर अंकित सीरियल नंबर के आधार पर उसकी सप्लाई से जुड़ी जानकारी निकाल ली।