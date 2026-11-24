नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की शिकायतें अब वाहन चालक और राहगीर इंदौर ट्रैफिक साथी एप के माध्यम से सीधे यातायात पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। एप पर मिली शिकायतों का सत्यापन करने के बाद पुलिस संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है।

खास बात यह है कि पुलिस अब चालान की जानकारी देने के लिए संबंधित वाहन चालक के घर भी पहुंच रही है। वहां उसे चालानी कार्रवाई के बारे में बताने के साथ ट्रैफिक साथी एप की जानकारी दी जा रही है। साथ ही भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है।