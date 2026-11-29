नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : छात्रों के धमकाने वाले मल्हाराश्रम स्कूल के प्राचार्य का वीडियो शनिवार को वायरल वीडियो के जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्राचार्य को निलंबित करने का प्रस्ताव संभागायुक्त को भेजा है। गौरतलब है कि वायरल वीडियो में प्राचार्य देवेंद्र रामिश 11वीं के एक छात्र को परीक्षा में फेल करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, छात्र ने छात्रावास में पंखा खराब होने, पानी की व्यवस्था नहीं होने सहित अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। इससे नाराज प्राचार्य ने छात्रों को बुलाकर उन्हें इंटरनल परीक्षा में शून्य अंक देकर फेल करने की बात कही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ने पर आला अधिकारी हरकत में आए। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम निधि वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी शौर्य मल्होत्रा छात्रावास में पहुंचे और वहां छात्रों को हो रही परेशानियों का जायजा लिया।