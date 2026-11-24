प्रणय चौहान, नईदुनिया, इंदौर। इंदौर शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने 29 स्थानों को साइलेंट जोन घोषित कर अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी। इन क्षेत्रों में शोर रोकने के लिए धरातल पर क्या इंतजाम किए गए, यह बड़ा सवाल है। अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों के आसपास तेज हार्न, वाहनों के शोर, डीजे और लाउड स्पीकर की आवाज से लोगों को राहत मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

साइलेंट जोन घोषित होने के बाद वहां सूचना बोर्ड लगाने, नियमित ध्वनि स्तर की जांच करने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। जिला प्रशासन ने अक्टूबर में एमवाय अस्पताल, बाम्बे अस्पताल, चोइथराम अस्पताल, अरबिंदो अस्पताल, चाचा नेहरू, सुपर स्पेशियलिटी सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को साइलेंट जोन में शामिल किया था।