नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली से पहले हुए विवाद के मामले में तुकोगंज पुलिस ने साड़ी कारोबारी सुखविंदरसिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कुर्ता-पायजामा शोरूम संचालक से मारपीट करने और रिवाल्वर से धमकाने का आरोप है। पुलिस ने करीब 20 दिन पहले ही आरोपित को पकड़ लिया था। उस समय उसने नकली रिवाल्वर जमा कर जमानत ले ली थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज से असली रिवाल्वर होने का पता चला तो पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया।
एसीपी अपूर्वा किलेदार के अनुसार, घटना 7 अक्टूबर की रात करीब 8:45 बजे की है। फरियादी अलीम खान का कुर्ता-पायजामा (मान्यवर) शोरूम है। दीपावली से पहले शोरूम में साफ-सफाई हो रही थी। बाहर बोर्ड लगाने के दौरान स्कीम-114 (विजय नगर) निवासी सुखविंदरसिंह बत्रा ने विवाद किया। उसका पनेरी साड़ी के नाम से साड़ी का शोरूम है।
सुखविंदरसिंह ने अलीम और उसके साथी रितिक यादव व भाई वसीम खान के साथ मारपीट की। हमले में अलीम घायल हो गया था। पुलिस ने उस समय आरोपित को पकड़ लिया था, लेकिन जमानती धाराओं के कारण नोटिस देकर थाने से छोड़ दिया था। आरोपित सुखविंदर ने नकली रिवाल्वर से धमकाने की बात कही थी और पुलिस के सामने नकली रिवाल्वर पेश कर दी थी।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान घटनास्थल के वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की। इसमें दुकान संचालक के साथ कर्मचारी राजेन्द्र गौर (मेघदूत नगर) की संलिप्तता भी सामने आई। पुलिस ने राजेन्द्र गौर से मारपीट में इस्तेमाल लोहे का पाइप जब्त किया।
पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सुखविंदर के पास असली रिवाल्वर दिखाई दी। शुक्रवार को पुलिस ने सुखविंदर और कर्मचारी राजेंद्र को गिरफ्तार कर रिवाल्वर व छह जिंदा कारतूस बरामद किए। साक्ष्य छिपाने के कारण मामले में धाराएं बढ़ा दी गई हैं।
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टीआइ जितेंद्र चौहान के अनुसार, सुखविंदरसिंह बत्रा के पास नागालैंड का लाइसेंस है। उसने वर्ष 2015 में लाइसेंस बनवाना स्वीकार किया है। पुलिस को शक है कि लाइसेंस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाया गया है। नागालैंड से बड़ी मात्रा में जाली आर्म्स लाइसेंस बनने के मामले की सीबीआई जांच कर रही है। कई विवादित लोगों ने भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनवाकर लाइसेंस हासिल कर लिए थे।
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