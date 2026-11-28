नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली से पहले हुए विवाद के मामले में तुकोगंज पुलिस ने साड़ी कारोबारी सुखविंदरसिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कुर्ता-पायजामा शोरूम संचालक से मारपीट करने और रिवाल्वर से धमकाने का आरोप है। पुलिस ने करीब 20 दिन पहले ही आरोपित को पकड़ लिया था। उस समय उसने नकली रिवाल्वर जमा कर जमानत ले ली थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज से असली रिवाल्वर होने का पता चला तो पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी अपूर्वा किलेदार के अनुसार, घटना 7 अक्टूबर की रात करीब 8:45 बजे की है। फरियादी अलीम खान का कुर्ता-पायजामा (मान्यवर) शोरूम है। दीपावली से पहले शोरूम में साफ-सफाई हो रही थी। बाहर बोर्ड लगाने के दौरान स्कीम-114 (विजय नगर) निवासी सुखविंदरसिंह बत्रा ने विवाद किया। उसका पनेरी साड़ी के नाम से साड़ी का शोरूम है।