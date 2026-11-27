नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ई-रिक्शा ड्राइवर विनय उर्फ हरिओम उर्फ जहर की हत्या के आरोपी अजय कपारिया को मोबाइल पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखने की आदत थी। उसने इसी से अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने के तरीके सीखे थे। अजय ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। उसने मोबाइल बंद कर घर में रख दिया और कपड़े व रास्ते बदलकर भागा, लेकिन फिर भी पकड़ा गया।

आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित आरई-2 में एरोड्रम क्षेत्र के श्रेयांश नगर निवासी विनय सोलंकी का शव जली हुई अवस्था में मिला था। 22 वर्षीय विनय की उसके दोस्त अजय ने ही गला घोंटकर हत्या की थी। पूछताछ में अजय ने बताया कि दोनों जेल में बंद रह चुके हैं। उसे शक था कि विनय के उसकी पत्नी से संबंध हैं। जमानत पर छूटने के बाद विनय उससे मिलने आता था। इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची।