नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पश्चिम क्षेत्र के चंदन नगर में मंगलवार को ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। राजमोहल्ला स्थित खालसा कालेज प्रकाश गुरुपूरब पर्व होने से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। हजारों की संख्या में दो और चार पहिया वाहन चालक लेकर पहुंचने से यातायात की व्यवस्था बिगड़ गई। इसके कारण चंदन नगर से सिरपुर होते हुए अम्मान नगर तक लगभग एक से डेढ़ घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहा।

हालांकि गंगवाल बस स्टैंड, राजमोहल्ला चौराहा, चंदन नगर चौराहा, सिरपुर, बड़ा गणपति सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर यातायात के अधिकारी और जवान व्यवस्था संभालने में जुटे हुए नजर आए, लेकिन वाहनों का दबाव ज्यादा होने से परेशानी आई। सबसे चिंता की बात यह रही कि जाम में एंबुलेंस भी फंस गई। एंबुलेंस में मरीज होने की आशंका के बावजूद उसे निकालने के लिए मौके पर वाहन चालकों ने जगह नहीं दी। वाहन चालक वाहनों में फंसने पर हार्न बजाते रहे, लेकिन जाम जस का तस बना रहा। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि यहां रोजाना ही ऐसा ट्रैफिक जाम होता है।