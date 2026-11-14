तीन साल से नहीं भरा ट्रैफिक चालान, वसूली करने 1140 लोगों के घर पहुंचेगी इंदौर पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के चालानों की लगातार बढ़ती लंबित राशि यातायात पुलिस के लिए चिंता का विषय बन रही है। इन चालानों की वसूली के लिए योजना बनाई गई है। पहले चरण में ऐसे वाहन चालकों की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने 20 से 25 बार या इससे अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन किया है।

ऐसे 1140 वाहन चालक सामने आए हैं। अब लंबित चालानों की राशि वसूलने के लिए यातायात विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इनके घर पहुंचेंगे। यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट, रांग साइड, रेड लाइट जंप और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर चलने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जोनवार सूची तैयार की है। इन वाहन चालकों की गाड़ियां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरों में कैद हुई हैं। सूची में सबसे ज्यादा मामले जोन-1 में सामने आए हैं।