तीन साल से नहीं भरा ट्रैफिक चालान, वसूली करने 1140 लोगों के घर पहुंचेगी इंदौर पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के चालानों की लगातार बढ़ती लंबित राशि यातायात पुलिस के लिए चिंता का विषय बन रही है। इन चालानों की वसूली के लिए योजना बनाई गई है। पहले चरण में ऐसे वाहन चालकों की सूची तैयार की गई है, जिन्होंने 20 से 25 बार या इससे अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन किया है।
ऐसे 1140 वाहन चालक सामने आए हैं। अब लंबित चालानों की राशि वसूलने के लिए यातायात विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इनके घर पहुंचेंगे। यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट, रांग साइड, रेड लाइट जंप और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर चलने जैसे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की जोनवार सूची तैयार की है। इन वाहन चालकों की गाड़ियां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरों में कैद हुई हैं। सूची में सबसे ज्यादा मामले जोन-1 में सामने आए हैं।
यहां 499 वाहन चालकों के 13,668 चालान लंबित हैं, जिनकी राशि वसूली जाना है। इसके बाद जोन-2 में 399 वाहन चालकों के 10,494 चालान लंबित हैं। जोन-3 में 139 वाहनों के 3659 और जोन-4 में 103 वाहनों के 2734 चालान लंबित हैं। इन सभी से जुर्माने की राशि वसूल की जानी है।
इस सूची को अब जोनवार सभी चौराहों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वहां वाहन चालकों से लंबित चालानों की राशि जमा कराई जा सके। उल्लेखनीय है कि यातायात पुलिस समय-समय पर इस तरह की सूची तैयार कर लंबित चालानों की वसूली करती है। हालांकि, संभवत: यह पहली बार है, जब यातायात विभाग चालान की राशि वसूलने के लिए वाहन चालकों के घर पहुंचेगा।
एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार कौल के अनुसार, पिछले तीन साल में आइटीएमएस के कैमरों में लगातार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को शार्टलिस्ट किया गया है। अब यातायात पुलिस इन वाहन चालकों के घर पहुंचकर चालान की राशि वसूल करेगी। वाहन चालक चालान जमा कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा उनके वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
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यातायात पुलिस केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत लाल बत्ती तोड़ने और रांग साइड आने-जाने पर 500 रुपये, जबकि हेलमेट नहीं पहनने पर 300 रुपये का चालान बनाती है। अन्य चालान न्यायालय में चले जाने पर वाहन चालकों से दोगुनी राशि वसूली जाती है। न्यायालय चाहे तो चालान की राशि बढ़ा भी सकता है। वाहन चालकों को चाहिए कि न्यायालय में चालान जाने से पहले ही जुर्माने की राशि जमा कर दें।
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