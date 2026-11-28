नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर और उज्जैन को मेडिकल टूरिज्म एवं वेलनेस कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

इसके लिए एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फार हॉस्पिटल्स) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों का पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसमें अस्पतालों की विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं, उपचार और पैकेज की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध रहेगी। शुक्रवार को संभागायुक्त भास्कर लाक्षाकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना की रूपरेखा पर चर्चा की गई। संभागायुक्त ने मेडिकल टूरिज्म को व्यवस्थित रूप देने के लिए स्थानीय समिति और सलाहकार समिति बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सुविधायुक्त अस्पतालों से योजना में शामिल होने की सहमति लेने के लिए पत्र जारी किया जाएगा।