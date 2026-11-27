नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-उज्जैन छह लेन सड़क तैयार होने के बाद वाहन चालकों को दो टोल बैरियर पर रुकने की परेशानी से राहत मिलेगी। उज्जैन की ओर निनोरा टोल का छह लेन के अनुरूप विस्तार किया जाएगा, जबकि इंदौर की तरफ बारोली नाका (Baroli toll plaza) बंद कर हटाया जाएगा।

नई सड़क के अनुरूप टोल व्यवस्था तैयार होने के बाद नए साल से बारोली टोल नाका हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे सबसे अधिक फायदा सांवेर रोड पर विकसित हो चुकी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। इंदौर-उज्जैन रोड (Indore Ujjain Road) पर सांवेर तक बड़ी संख्या में कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। यहां रहने वाले हजारों लोग रोजाना कामकाज के लिए इंदौर आते-जाते हैं। चार पहिया वाहन से सफर करने वालों को बारोली नाके पर टोल देना पड़ता है। इसके हटने से सांवेर तक जाने के लिए टोल नहीं चुकाना होगा।