नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट और बड़ा गणपति इलाके में टीबीएम द्वारा सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। इंदौर शहर में अभी एलिवेटेड रूट पर मेट्रो शुरू हो चुकी है। मेट्रो कॉर्पोरेशन उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ से पहले इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू करने का टारगेट लेकर चल रहा है।

शहर में एयरपोर्ट से खजराना के अंडरग्राउंड रूट पर मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए कई स्थानों पर काम जारी है। अंडरग्राउंड मेट्रो का रूट करीब 14 किमी का होगा। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए अभी करीब 16 महीने का समय बचा है। ऐसे में मेट्रो प्रबंधन अंडरग्रांउड मेट्रो चलाने के लक्ष्य के लिए तेजी से काम कर रहा है।