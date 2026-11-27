कुलदीप भावसार, नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जलसंकट के मुहाने पर खड़े इंदौर के लिए चिंता की बात है कि यहां 400 फीट गहरे बोरिंग भी सूख गए हैं। शहर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां पिछले वर्ष तक भरपूर पानी दे रहे बोरिंग अब दम तोड़ने लगे हैं। यह हालत तब है, जब ग्रीष्मकाल अभी कम से कम चार माह दूर है। ऐसे में ग्रीष्मकाल में क्या स्थिति बनेगी, यह सोचकर ही शहरवासियों के हाथ-पैर फूलने लगे हैं।

स्थिति यह है कि कुछ दशक पहले तक जिन क्षेत्रों में 100-200 फीट पर भरपूर पानी मिल जाता था, वहां भी बोरिंग दम तोड़ चुके हैं। इन क्षेत्रों में कुछ साल पहले तक स्थिति यह थी कि 30-40 फीट पर ही गीली मिट्टी निकलने लगती थी, लेकिन मेट्रो की टनल बनाने के लिए 70 फीट नीचे तक खोदाई करने के बावजूद नमी तक नहीं मिली।