    Indore Rain: इंदौर में 10 सितंबर तक जोरदार बारिश का अनुमान

    मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि 10 सितंबर के बाद मौसम का यह सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर होने लगेगा और उसके बाद हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी।

    By Kapil Niley
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 08:15:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 08:22:17 PM (IST)
    इंदौर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. भारी बारिश के कारण जगह-जगह पानी भरने की स्थिति बन गई।
    2. सूखे की चिंता कर रहे लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई।
    3. दक्षिण राजस्थान के मध्य हिस्सों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जुलाई और अगस्त में पानी के लिए तरसते रहे शहवासियों को सितंबर के पहले हफ्ते में जमकर राहत मिली है। दो दिन तक लगातार हुई मूसलधार वर्षा ने पूरे शहर को भिगो दिया। मौसम विभाग के मुताबिक केवल दो दिनों में 253.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

    अब तक पूरे मानसून सीजन में 856.8 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो इस सीजन के तय औसत के करीब पहुंच गई है। भारी बारिश के कारण जगह-जगह पानी भरने की स्थिति बनी, लेकिन लंबे समय से सूखे की चिंता कर रहे लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई।

    • फिलहाल दक्षिण राजस्थान के मध्य हिस्सों में एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके साथ चक्रवाती हवाओं का दायरा भी बड़ा हो गया है, जो करीब 9.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक असर डाल रहा है।

    • मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटों में यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर खिसक सकता है और दक्षिण राजस्थान व उत्तर गुजरात के ऊपर अवदाब (डिप्रेशन) के रूप में विकसित हो सकता है।

    • वर्तमान में मानसून की ट्रफ रेखा जैसलमेर से होकर दक्षिण राजस्थान, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड, संबलपुर और गोपालपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है।

    • यही ट्रफ रेखा वर्षा वाले बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके अलावा, दक्षिण राजस्थान में बने निम्न दबाव से जुड़ा एक और ट्रफ मध्य प्रदेश से होकर उत्तर-पूर्वी झारखंड तक फैला है।

    • इन सभी परिस्थितियों का असर आने वाले दिनों में साफ दिखेगा। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में अगले तीन से चार दिन तक अच्छी बारिश हो सकती है।

  • इसके बाद सिस्टम कमजोर होगा और हल्की फुहारें ही देखने को मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इंदौर जिले में भी इस हफ्ते बारिश का तय कोटा पूरा होने की उम्मीद है।

    • दिनांक अधिकतम न्यूनतम

    7 सितंबर 26 21

    8 सितंबर 26 21

    9 सितंबर 28 21

    10 सितंबर 29 20

    11 सितंबर 31 21

    12 सितंबर 29 21

    13 सितंबर 30 20

