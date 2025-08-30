मेरी खबरें
    इंदौर-मुंबई तेजस सुपरफास्ट ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए, 13 सितंबर तक चलेगी

    यात्रियों की मांग एवं सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशन ट्रेन के फेरे विस्तारित किए गए है।गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर तक मुंबई से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी।

    By prem jat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 09:17:14 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 09:20:23 PM (IST)
    HighLights

    1. सप्ताह में तीन दिन होगी संचालित।
    2. पहले 29 अगस्त तक चलना थी।
    3. ट्रेन अब 13 सितंबर तक चलेगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-मुंबई-इंदाैर के बीच संचालित हो रही सुपर फास्ट ट्रेन तेजस के फेरे विस्तारित किए गए है। यह ट्रेन अब 13 सितंबर तक संचालित होगी। पहले इसका संचालन 29 अगस्त तक होना था। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन संचाालित होगी।

    यात्रियों की मांग एवं सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल से इंदौर के मध्य चलने वाली मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस सुपरफास्ट स्पेशन ट्रेन के फेरे विस्तारित किए गए है।गाड़ी संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल-इंदौर तेजस स्पेशल ट्रेन 12 सितंबर तक मुंबई से प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी। वहीं गाड़ी संख्या 09086 इंदौर-मुम्बई सेंट्रल तेजस स्पेशल 13 सितम्बर तक इंदौर से प्रति मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को चलेगी। वहीं उत्तर रेलवे जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाव रेल खंड में ट्रैफिक सस्पेंड होने के कारण इंदौर से चलने वाली अम्बेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 12919 डा. अम्बेडकर नगर-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा एक्सप्रेस और श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 12920 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा-अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस 31 अगस्त को निरस्त रहेगी।

