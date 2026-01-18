MGM मेडिकल कॉलेज में नर्स की लापरवाही से जिस मासूम का कटा था अंगूठा, उसकी इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर: एमजीएम मेडिकल कॉलेज के न्यू चेस्ट वार्ड में नर्स की लापरवाही के चलते डेढ़ माह के मासूम का अंगूठा कट गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में लापरवाही बरतने वाली नर्सिंग आफिसर आरती श्रोत्रिय को नईदुनिया में प्रकाशित खबर के बाद निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही तीन नर्सिंग इंचार्ज का एक-एक माह की वेतन रोक दिया था।

हालांकि मामले में प्रबंधन का कहना है कि बच्चे की मौत निमोनिया के कारण हुई है। दरअसल 24 दिसंबर को बेटमा के बजरंगपुरा गांव निवासी अंजुबाई के डेढ़ माह के बच्चे को निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। सात जनवरी को नर्स इंट्राकेथ बदल रही थी, तभी अंगूठा कटकर अलग हो गया था।